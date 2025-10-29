ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 関西最強の回転寿司店「長次郎」が大ピンチ 深刻な客離れに陥る 回転寿司 企業・ビジネスニュース 現代ビジネス 関西最強の回転寿司店「長次郎」が大ピンチ 深刻な客離れに陥る 2025年10月29日 7時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 関西だけなら屈指の知名度を誇る回転寿司チェーン「にぎり長次郎」 前年10月から約半年間、客数の前年割れが続き、深刻な客離れに陥っている 「ガバナンス体制」の問題を払拭することが運営会社の重要な課題だと筆者 記事を読む おすすめ記事 関西人ご用達ファミレスに異変…「和食さと」が過去最大級の客離れを起こしていた 2025年10月28日 7時0分 実業家・マイキー佐野氏が断言！重工業が牽引する現実『日本の○○産業が絶好調。一体何が起きたのか？日本のモノ作り大国復権へ！』 2025年10月28日 18時0分 かつて＜麺まで自分で作らないとラーメン屋とは言えない＞とよく言われたが、今や…ラーメンライター「結局はトータルでその一杯が美味しいかどうか」 2025年10月24日 12時30分 至福の絶品「釜めし」オススメ3軒 東京の奥多摩にはぜひ食べてほしい名物料理がある！ 2025年10月24日 12時0分 大悟 吉本に入社する「ミーハー女社員」が男前だけに優しく不満も「後々気づくんやけど…」 2025年10月28日 5時0分