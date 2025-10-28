ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 永谷園の「少し寂しいお知らせ」に悲鳴続々「何を楽しみに生きていけ… 永谷園 スポーツ報知 永谷園の「少し寂しいお知らせ」に悲鳴続々「何を楽しみに生きていけば…」 2025年10月28日 18時15分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 永谷園が28日に公式Xで「少し寂しいお知らせ」をした お茶づけ海苔への「東海道五拾三次カード」の封入が終了すると発表 投稿には「何を楽しみに生きていけばええんや」などと惜しむ声が相次いだ ◆永谷園が「少し寂しいお知らせです」と報告少し寂しいお知らせです。10年間、お茶づけと一緒に旅を続けてきた「東海道五拾三次カード」が、2025年12月末の生産分をもって封入を終了します。… pic.twitter.com/74WzMAS3dD— 永谷園公式 (@nagatanien_jp) October 28, 2025 記事を読む おすすめ記事 弘前学院聖愛野球部・原田監督が謝罪 3年生3人が飲酒で補導「すでに再発防止と全部員への指導徹底」 2025年10月21日 21時23分 ブルージェイズ監督「やはりバットを持たせないほうがいいと判断した」大谷翔平に２本塁打２二塁打後は勝負避けた判断明かす 2025年10月28日 16時36分 日本S第3戦、ソフトバンク先発はモイネロ「自分の投球に集中。丁寧に攻める」陽気に気概示す 2025年10月27日 15時45分 阪神・村上頌樹に最優秀バッテリー賞 坂本誠志郎のリードに感謝「いいところを引き出してくれる」 2025年10月22日 5時15分 『終幕のロンド』“利人”要潤、まさかの人物との“密会キス”に衝撃「ひどい…」「なかなかの爆弾」 2025年10月28日 6時0分