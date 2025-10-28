近年の日本代表において、主力として活躍してきた守田英正。2018年に代表デビューを果たすと、2022年以降は欠かせない戦力として定着。確かな技術と高い戦術眼を併せ持つMFとして、貢献を続けてきた。2022年からはポルトガルの名門スポルティングCPでプレーしており、チームのリーグ優勝に尽力するなど現地での評価を確立。今年で30歳になった守田は、もともとタフな選手だったが、最近は負傷による離脱が増えている。昨シーズンか