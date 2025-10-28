元宝塚歌劇団の女優毬谷友子（65）が28日までにX（旧ツイッター）を更新。高市早苗首相の英語でのスピーチに私見を述べた。高市首相は26日、マレーシアでの東南アジア諸国連合（ASEAN）との首脳会議に出席。英語でのスピーチを披露した。SNS上には高市氏の語学力についてさまざまな声があがっている。毬谷は「高市さんが、どうしても公の場で英語でスピーチをしたいのなら、これからは、通訳の人にも英語を喋ってもらって、それを