10月25日、ジャーナリストでYouTuberの丸山ゴンザレス氏が運営する『丸山ゴンザレスのディープな世界』に、タレントのmisonoが出演。浜崎あゆみや2011年に引退した島田紳助氏など、名だたる芸能人との交流を赤裸々に語り、話題を呼んでいる。テーマは『出会ってきた大物たちの素顔』。丸山氏が「いちばん身近に接してた大物といえばお姉さんですよね？」と問うと、misonoは姉・倖田來未との関係に触れた。「『不仲って言われて