¡Ê³ô¡Ë¥µ¡¼¥Ù¥é¥¹¡ÊTDB´ë¶È¥³¡¼¥É¡§831048173¡¢»ñËÜ¶â980Ëü±ß¡¢ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É3-8-5¡¢ÂåÉ½¾¾ËÜ¾­´õ»á¡Ë¤Ï¡¢10·î24Æü¤ËÅìµþÃÏºÛ¤Ø¼«¸ÊÇË»º¤ò¿½ÀÁ¤·¡¢Æ±·î27Æü¤ËÇË»º¼êÂ³¤­³«»Ï·èÄê¤ò¼õ¤±¤¿¡£¿½ÀÁÂåÍý¿Í¤ÏÎëÌÚµ¬±ûÊÛ¸î»Î¡Ê¥¢¥¯¥È¥¢¥É¥ô¥¡¥¤¥¶¡¼¥ºË¡Î§»öÌ³½ê¡¢¹Á¶è¸×¥ÎÌç1-17-1¡¢ÅÅÏÃ03-6868-8426¡Ë¡¢ÇË»º´Éºâ¿Í¤Ë¤Ï»°¿¹¿ÎÊÛ¸î»Î¡Ê¤¢¤µ¤ÒË¡Î§»öÌ³½ê¡¢ÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ2-1-1¡¢ÅÅÏÃ03-5219-0002¡Ë¤¬ÁªÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢200