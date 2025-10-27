スターバックスコーヒージャパンは10月31日午後8時、公式オンラインストアで、ホリデーシーズンに向けたグッズを先行発売する。クリスマスらしいゴールドを基調としたボトルをはじめ、ジンジャーブレッドマン(人型のジンジャークッキー)をモチーフにしたマグカップなどを取りそろえる。全国の「スターバックス」での店頭販売は11月1日から。〈2025年ホリデーグッズは 3つのシリーズを展開〉今回発売するグッズは3つのシリーズを展