【スタバ】クリスマスグッズ発売、ホリデー気分が高まるマグカップやボトルを展開

スターバックスコーヒージャパンは10月31日午後8時、公式オンラインストアで、ホリデーシーズンに向けたグッズを先行発売する。

クリスマスらしいゴールドを基調としたボトルをはじめ、ジンジャーブレッドマン(人型のジンジャークッキー)をモチーフにしたマグカップなどを取りそろえる。全国の「スターバックス」での店頭販売は11月1日から。

〈2025年 ホリ デーグッズは 3つのシリーズを展開〉

今回発売するグッズは3つのシリーズを展開する。クリスマスらしい赤いグッズなどを取りそろえる『HAPPY HOLIDAYS!』、ゴールドやパールホワイトといった色合いのシンプルなボトルを中心とした『SIMPLY ELEGANT』、スターバックス リザーブ ロースタリー 東京(目黒区青葉台)と公式オンラインストア限定で販売する『HOLIDAY 2025』。

『HAPPY HOLIDAYS!』『SIMPLY ELEGANT』『HOLIDAY 2025』の各グッズ

〈赤色やジンジャーブレッドマンがモチーフのグッズ〉

『HAPPY HOLIDAYS!』のグッズでは、ホリデー気分が高まる赤色のアイテムをはじめ、ジンジャーブレッドマンをモチーフにしたマグカップなどを展開する。

◆ホリデー2025ステンレスマグジンジャーブレッドマンMiiR473ml

アメリカ･シアトル発のアウトドア用品ブランド「MiiR(ミアー)」のステンレスマグカップ。ジンジャーブレッドマンのかわいらしいイラストを描いた。「MiiR」では収益の一部を、清潔な水や教育などが手に入らない地域の人々を助けるプロジェクトに使っている。マグカップの底面に印字されたトラッキングコードから、商品の代金が何の取り組みに活用されたかを追跡することができる。税込6,250円。

ホリデー2025ステンレスマグジンジャーブレッドマンMiiR473ml

◆ホリデー2025ダブルウォール耐熱グラススター355ml

二重構造の耐熱グラスで、中に星型のガラスチャームとキラキラした紙吹雪が入っている。正面にはスターバックスの「サイレン」ロゴをデザインした。税込3,300円。

ホリデー2025ダブルウォール耐熱グラススター355ml

◆ホリデー2025リユーザブルカップレッド473ml

スターバックス1号店「パイクプレイスストア」のホリデーの様子を描いたカップ。カップ単品は500円。ベアリスタのドリンクホールキャップ付きは1,150円(各税込)。

ホリデー2025リユーザブルカップレッド473ml

そのほか『HAPPY HOLIDAYS!』グッズでは、ツリーなどの飾り付けに使えるオーナメントをはじめ、ぬいぐるみチャーム、ノート、キャンドルなどを取りそろえる。価格表記はすべて税込。

〈オーナメント〉

◆ホリデー2025オーナメントコールドカップタンブラー(2,000円)

◆ホリデー2025オーナメントRED CUPベアリスタ(1,600円)

◆ホリデー2025オーナメントRED CUPジンジャーブレッドマン(1,600円)

ホリデー2025オーナメント「コールドカップタンブラー」「RED CUPベアリスタ」「RED CUPジンジャーブレッドマン」

〈ぬいぐるみチャーム〉

◆ホリデー2025ノートブックゴールド(1,950円)

◆ホリデー2025ベアリスタMiniセット(4,400円)

◆【オンライン限定】ホリデー2025ベアリスタジンジャーブレッドマン(5,600円)

◆【オンライン限定】ホリデー2024ベアリスタカーニバルMini(2,750円)

※「ベアリスタカーニバルMini」は2024年に販売した商品と同一。

ホリデー2025「ノートブックゴールド」「ベアリスタMiniセット」「ベアリスタジンジャーブレッドマン」、「ホリデー2024ベアリスタカーニバルMini」

〈キャンドル〉

◆スターバックスモーメントジョイインスパイアドバイジョイフルメドレー(3,800円)

◆スターバックスモーメントリラックスインスパイアドバイコーヒー&スパイス(3,800円)

◆スターバックスモーメントリフレッシュインスパイアドバイゆずシトラス&ティー(3,800円)

スターバックスモーメント「ジョイインスパイアドバイジョイフルメドレー」「リラックスインスパイアドバイコーヒー&スパイス」「リフレッシュインスパイアドバイゆずシトラス&ティー」

冬のコーヒータイムを彩る上品で華やかなグッズ『SIMPLY ELEGANT』では、ゴールドやパールホワイトといった色合いのシンプルなボトルを取りそろえる。

スターバックス『SIMPLY ELEGANT』グッズ各種

◆ロゴコールドカップタンブラーシャンパンゴールド710ml

表面に細いストライプが凹凸で施された冷たいドリンク専用のタンブラー。シンプルでありながらシャンパンゴールドが華やかなデザイン。好きなドリンク1杯と無料で交換できるチケット付き。税込3,350円。

ロゴコールドカップタンブラーシャンパンゴールド710ml

◆ステンレスボトルグリッターシャンパンゴールド355ml

全面にシャンパンゴールドのラメを施したステンレスボトル。「STARBUCKS」のロゴを配したシンプルなデザイン。好きなドリンク1杯と無料で交換できるチケット付き。真空二重構造ステンレスで、保温･保冷性に優れているという。税込4,550円。

ステンレスボトルグリッターシャンパンゴールド355ml

◆ステンレスボトルSTANLEYパールホワイト591ml

アメリカ発のサーマルウェアブランド「STANLEY(スタンレー)」のステンレスボトル。表面に施されたパール加工が特徴。真空二重構造ステンレスで保温･保冷性に優れている。好きなドリンク1杯と無料で交換できるチケット付き。税込6,950円。

ステンレスボトルSTANLEYパールホワイト591ml

◆ステンレスマグシャンパンゴールド414ml

シャンパンゴールドのステンレスマグカップ。シンプルなデザインで、ギフトにもおすすめだという。税込3,900円。

ステンレスマグシャンパンゴールド414ml

◆3WAYステンレスタンブラーSTANLEYシャンパンゴールド414ml

アメリカ発のサーマルウェアブランド「STANLEY」の3wayステンレスタンブラー。フタのカバーパーツを回転させることで「直接飲む」「ストローをさして飲む」「飲み口を閉じる」3通りの使い方ができる。保温･保冷性に優れた真空二重構造ステンレス。好きなドリンク1杯と無料で交換できるチケット付き。税込5,000円。

3WAYステンレスタンブラーSTANLEYシャンパンゴールド414ml

そのほか『SIMPLY ELEGANT』では、「ハンドルリッドステンレスボトルマットブラック680ml」5,750円、「ステンレスTO GOボトルグレー473ml」5,450円、「ギフトボックス入りビーズハンドル耐熱グラスマグ355ml」3,400円(各税込)を取りそろえる。

「ハンドルリッドステンレスボトルマットブラック680ml」「ステンレスTO GOボトルグレー473ml」「ギフトボックス入りビーズハンドル耐熱グラスマグ355ml」

〈ロースタリー東京･オンラインストア限定グッズも〉

スターバックス リザーブ ロースタリー 東京(目黒区青葉台)と公式オンラインストア限定で『HOLIDAY 2025』グッズを販売する。ホリデーの食卓やギフトに向くグラスやステンレスボトルなどを取りそろえる。

スターバックス『HOLIDAY 2025』グッズ各種

〈タンブラー/スターバックス リザーブ〉

◆ステンレスボトル ブルー&シルバー591ml(5,300円)

◆ステンレスコールドカップタンブラー レッド473mlリッド付(5,300円)

◆ステンレスボトル シルバー281ml(4,800円)

「ステンレスボトル ブルー&シルバー591ml」「ステンレスコールドカップタンブラー レッド473mlリッド付」「ステンレスボトル シルバー281ml」

〈マグカップ/スターバックス リザーブ〉

◆ストライプマグブルー355ml(3,600円)

◆ストライプマグホワイト355ml(3,600円)

◆ドレープマグ ネイビー355ml(3,300円)

◆ステムグラスメタリックブルー355ml(3,100円)

◆ステムグラスシルバー355ml(3,100円)

「ストライプマグブルー355ml」「ストライプマグホワイト355ml」「ドレープマグ ネイビー355ml」「ステムグラスメタリックブルー355ml」「ステムグラスシルバー355ml」

〈オーナメント/スターバックス リザーブ〉

◆オーナメント ドレープマグネイビー(2,300円)

◆オーナメント サイログラス(2,300円)

◆オーナメント コーヒーバッグ25(2,300円)

オーナメント「ドレープマグネイビー」「サイログラス」「コーヒーバッグ25」

〈ポーチなど雑貨/スターバックス リザーブ〉

◆ロースタリー スノーグローブ ホリデー2025(3,800円)

◆ドローストリングポーチ ネイビーS(980円)

◆ドローストリングポーチ ネイビーL(1,200円)

「ロースタリー スノーグローブ ホリデー2025」「ドローストリングポーチ ネイビーS」「ドローストリングポーチ ネイビーL」