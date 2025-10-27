エディアが大幅続伸している。２７日、旧タカラ（現タカラトミー）が１９９５年に発売した「闘神伝」「闘神伝２」及び９６年に年発売した「闘神伝３」について、商品化ライセンス契約を締結したと発表しており、これを材料視した買いが集まっている。「闘神伝」は発売から３０周年を迎えた３Ｄ対戦型格闘ゲームの大人気シリーズ。エディアはこれまで培ってきたレトロゲームの移植・商品化のノウハウを生