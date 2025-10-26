お笑いコンビ「ニッポンの社長」の辻皓平が２５日深夜放送のＦＭＯＳＡＫＡ「ＭｉｄｎａｉｇｈｔＷｏｒｌｄＣａｆｅ〜ＴＥＮＧＡ茶屋〜」に出演。ＴＢＳ系「ラヴィット！」に抱く複雑な感情を吐露した。辻とケツのコンビ「ニッポンの社長」は今年５月から同ラジオのレギュラーを務めている。この日の放送では、メーンパーソナリティーのケンドーコバヤシから「辻が初回放送でラヴィット！の悪口のようなことを言っていた