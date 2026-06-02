「華やかな芸能界、誰もが一度は憧れる『スター』への階段」——。しかし、その舞台裏で、多くの表現者たちが直面しているのは、想像を絶するほどシビアな金銭的現実だ。今回お話を伺ったのは、かつて日本を代表する美男子コンテスト「ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」で賞を受賞し、将来を嘱望された俳優A氏だ。現在はフリーランスとして活動する彼は、今もなお、月々の俳優業としての出演料（ギャラ）が8万