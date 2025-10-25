自律神経の乱れで、頭痛や朝起きられないといった不調が起きる「起立性調節障害（ＯＤ）」。思春期特有の病気だが、外見から分かりにくく、「怠け」や「サボり」と誤解されることもある。学校生活に支障をきたす例も多いことから、適切な対応方法を示した教員向けガイドライン（指針）を作る教育委員会も出始めている。（松本将統）登校できず「体がこれまでと違うような気がした」。東京都渋谷区の高校２年の女子生徒（１６）