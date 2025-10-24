長瀬産業が後場に入り上げ幅を拡大している。午後０時３０分ごろ、２６年３月３１日を基準日として１株を４株に株式分割すると発表したことが好材料視されている。投資単位あたりの金額を引き下げることで、株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図ることが目的としている。 出所：MINKABU PRESS