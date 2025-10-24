午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は６８３、値下がり銘柄数は８４１、変わらずは８６銘柄だった。業種別では３３業種中２０業種が上昇。値上がり上位に電気機器、鉱業、卸売、サービスなど。値下がりで目立つのはその他製品、空運、不動産など。 出所：MINKABU PRESS