やはり南米の盟主ブラジルは手強かった。トランプ米大統領がロシア原油輸入中断を拒否したインドと共に50％の高率関税をかけたブラジルに和解の手を差し伸べている。7月のクーデター謀議、武装犯罪団体組織などの容疑で起訴された「ブラジルのトランプ」ボルソナロ前大統領の裁判を「魔女狩り」と非難しながら50％の高率関税を課してから約3カ月ぶりだ。トランプ大統領がブラジルに和解の手を差し出したのは中国との貿易戦争の影響