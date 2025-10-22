巨人が２２日にジャイアンツタウンスタジアムで行われる秋季キャンプの日程を発表。期間は１０月２９日から１１月１３日までで、臨時コーチとして球団ＯＢの李承菀（イ・スンヨプ）氏（４９）が招へいされる。イ・スンヨプ氏は韓国プロ野球チームのサムスン・ライオンズで野球選手としてのキャリアをスタート。２００４年にロッテに移籍しＮＰＢ選手として活躍すると、その後は０６年から１０年まで巨人でプレーした。巨