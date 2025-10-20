こんにちは、料理研究家のジョーさん。です。＞＞バックナンバーはこちらからさつまいもの甘みをもっと楽しめるちょいワザ「さつまいもの塩水漬け」をご存じですか？ ほくほく系、ねっとり系、お好みに合わせてどちらのいもでも使えるテクニックで、その名のとおり、焼く前に塩水に漬けるだけ。さつまいもが塩水を吸うので、すいかに塩をふると甘くなる理論と同じで、ほんのりとした塩けが甘さを際立たせてくれます。単調になって