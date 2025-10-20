【その他の画像・動画等を元記事で観る】 YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE（読み：ザ・ファースト・テイク）』に、フィリピン発のボーイズグループSB19が、1年ぶりに登場する。 ■ヒップホップを基調としつつ、伝統的なフィリピン音楽の要素も取り入れられた「DAM」 SB19は、フィリピンのアーティストとして初めて「The Official MENA（中東・北アフリカ）チャート」にランクインし、UAEのト