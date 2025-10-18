私はリン。夫と娘と3人で暮らしています。私には学生時代から仲のいい友だちがいて、大人になったいまでも1〜2年に一度は会って、アレコレと話をするのがお決まりになっています。お互い確実に年齢を重ねてはいますが、会えばすぐに学生時代の気持ちを取り戻せる仲です。今回もみんなで飲み会を開くことになり、私はウキウキしながら出かけました。まさかこの楽しみな場でショッキングな話を聞くことになろうとは……。私たちは学