東京・上野の「アメ横」は、年末に多くの客が正月用の食材を買い求める光景が風物詩として知られているが、いまその風景が変わりつつある。一体何が起きているのか。日本経済新聞取材班がまとめた『ニッポン華僑100万人時代新中国勢力の台頭で激変する社会』（KADOKAWA）の一節を紹介する――。※登場する取材協力者の肩書きや年齢は取材当時のものです。写真＝iStock.com／7maru※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／7maru