「『アメ横通り』に並ぶ飲食店の8割はもう、経営者が中国人じゃないか」

東京・上野のアメ横商店街連合会で会長を務める、星野勲さん（73）は少しあきらめ気味にそう話す。アメ横商店街は東京都台東区に位置し、JR上野駅と御徒町駅の間、約500メートルにわたり、今なお約370の店舗がひしめき合う。

終戦直後にできた闇市を起源とし、飴を売る屋台が多かったことから「アメヤ横丁（飴屋通り）」と呼ばれ、後にはアメリカ進駐軍の放出物資を扱う店などが増えたことから「アメリカ横丁」とも呼ばれたことが、その名の由来だ。いずれにせよ、日本を象徴する代表的な商店街といっていい。そのアメ横に何が起きているのか。

アメ横といえば、まず思いつくのが年末のにぎわい。特にマグロやカニ、エビ、イクラ、数の子、ホタテといった正月用の食材が店先に並べられ、店員から飛ぶ威勢のいい掛け声が、年末のにぎわいを盛り上げ、「日本の風物詩」を作り上げてきた。

だが、その風物詩を生み出してきたはずの魚屋は、以前30軒以上はあったというが、今や5軒を数えるばかりに。代わりに増えたのが、中華系の飲食店だ。

■アヒルの首にザリガニ…並ぶのは日本人に馴染みの薄い食材

店頭には、鶏の頭や豚の尻尾、アヒルの首、羊の串、ザリガニなど、日本人にはなじみのない総菜がずらりと並ぶ。店先からは中国語で呼び込みをする中国人店員の声が響き、吸い寄せられるように、訪日中国人客や在留中国人らが集まり、テーブルで思い思いに食事を楽しむ。こんな光景が、いつしか現代版アメ横の風物詩にもなってきた。

こうした状況を星野会長も憂う。「アメ横通りには以前は魚屋が多かった。平日を含め1年を通してそれなりに売り上げがあったが、最近は魚が売れなくなった。だから、店のオーナーは、普段は他の人にお店を貸し、年末だけここに戻って、正月用食材などを売って商売する店が増えてきた」と内情を明かす。何とかこうして年末の期間だけは、古き良きアメ横のメンツは保たれている。

アメ横で海産物を扱う「浜屋食品第三店」。ここで40年も働いてきたという阿部朗さん（67）も、変わりゆくアメ横に少し寂しげだ。

――アメ横では、中国人が経営する店がとても増えていますが。

「時代の流れだ。それしか、俺には言いようがない。中国人がどんどん店を広げていって、いずれこの辺りは、全部のお店がそうなっちゃうんじゃないか。俺は今でも中国人の店主とは付き合いはないけど。20代でここで働き始めた頃は景気が良くて、魚もよく売れたが、もう、ああいう時代は二度と来ないだろうな」

――アメ横といえば、年末に正月用食材を買うといったイメージも強かったですね。

「今は年末だけ魚を売って、普段は飲食をやっている店が多い。訪日外国人客は、魚は買わないから。買うのは果物ぐらいだ。それが今のアメ横だ。この先、どうなるか分からない。日本人の客もどんどん歳を取っていくし、魚屋は間違いなくアメ横から姿を消し、なくなるだろう。寂しいけどしようがない」

■世代交代のタイミングで中華系飲食店に入れ替わり

商店街の星野会長によると、アメ横における「魚屋から中華系の飲食店へ」の入れ替わりは、時代の流れと同時に、深刻な後継者不足が背景にある。「戦後の闇市から始まったアメ横の店は現在、2代目から3代目へと経営者の世代交代の時期を迎えている。このタイミングで日本人オーナーの多くが店を手放し、中華系の飲食店などにドンドン入れ替わっているのが現状だ」と話す。

さらに「どこの店も後継者がおらず、賃貸に出そうと募集をするのだが、ここは家賃が数十万〜100万円と高い。日本人でまず借りたいという人はいない。そこに手を挙げて来るのが中国人だ。この10年ほどで中華系の飲食店が増えてきたのは、そういう理由だ」と明かす。

代表的な店がある。アメ横通りの入り口近く、一等地ともいえる場所に店を構えるのがガチ中華店「天天楽」だ。経営者は中国人女性。周辺でもさらに二つの中国系飲食店を経営するが、その経営者の妹を手伝うため、天天楽の店頭に立つのが、姉の李増田(リーゼンティアン)さん（50）だ。中国東北部、黒竜江省ハルビン市の出身。日本に来て、ここでずっと妹を支えながら、商売を続けてきたという。李さんに最近のアメ横事情を聞いた。

――お客さんは中国人が多いようですね。

「うちの客の4割は中国人です。3割が東南アジア系で、残りの3割が日本人です」

――ここはどんな料理を出す店でしょうか。

「私の出身地のハルビンの料理がたくさんありますよ。あと中国人客に人気なのが油条(ヨウティアオ)（中国式揚げパン）や煎餅果子（中国式クレープ）です。店は朝9時から夜9時まで、毎日休まずやっています」

■家賃は3店舗で月410万円、それでも儲かる

――ここの家賃は今、どれくらいでしょうか。

「（妹が経営する）3店舗合わせて、月410万円になります。それに対して、毎月どれぐらい儲けがあるのかは正直、妹にしか分かりません。日本の夏は暑すぎて、客が減ったりするのは大変ですけど、同じ仕事をしていても、中国より日本の方が儲かるのは間違いないですね」

――このお店は、どういう経緯で開いたのですか。

「店を開いたのは14年前です。妹が日本の大学に留学し、卒業してからこの店を開きました。店は不動産会社の友人に探してもらいました。私は妹を手伝おうと思い、2012年に日本に来たのです」

――今後はどうしますか。このままずっとここで？

「私も妹もこれからも日本に長く住みたいと思っています。日本は生活が便利だし、食べ物も安心安全だし。ハルビンは冬が寒すぎます」

■「年末のニッポンの風物詩」は風前の灯火

その天天楽が入居するのが、まさにアメ横のシンボル的存在「アメ横センタービル」だ。1983年に建てられた。地上の喧騒をくぐり抜け、そのビルの階段を地下に向かって下りると、さらにディープな日本の中の「中国」が待ち受ける。

中国の食材店が所狭しと並び、生肉、生魚、香辛料の匂いが入り交じった中国独特の市場といった空気が、辺りに立ち込める。鶏や豚など、さまざまな部位の肉までもがむき出しのまま並べられ、生きたカニは陳列棚から逃げ出し、通路をさまよい歩く。聞こえてくるのはすべて中国語。中国の市場そのもので、まるで自分が「よそ者」であるかのような錯覚にさえ陥ってくる。センタービルもいつしか、こんな中国に置き換わっている。

アメ横商店街の目の前には、成田空港とを特急約1時間で結ぶ京成上野駅や、上野公園、動物園、博物館などがあり、訪日中国人の客足は絶えることがない。一方、「日本人は上野で観光してもアメ横商店街を素通りする人も多いが、中国人客の多くは、ここで食べたり飲んだりしてくれる」と、星野会長は話す。

売り手も買い手も、多くは中国人に。アメ横ももはや完全に日本人だけのものではなくなりつつある。年末のニッポンの風物詩も、このままでは自然と消えてなくなる可能性さえあるのかもしれない。

日本経済新聞取材班（にほんけいざいしんぶんしゅざいはん）

日本経済新聞社データ・調査報道センターの記者で構成する取材班。中村裕、浅沼直樹、岩崎邦宏、綱嶋亨が取材・執筆を担当した。本書の基になったデータ・調査報道シリーズ「ニッポン華僑100万人時代」は、第2回国際文化会館ジャーナリズム大賞を受賞。

（日本経済新聞取材班）