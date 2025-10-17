【ワシントン＝阿部真司】米国のトランプ大統領は１６日、自身のＳＮＳで、ロシアのプーチン大統領と電話会談を始めたと明らかにした。トランプ氏は「プーチン氏と今話をしている」「結論が出れば報告する」と記した。トランプ氏は１７日にウクライナウォロディミル・ゼレンスキー大統領と米ワシントンで会談し、長距離攻撃を可能とする巡航ミサイル「トマホーク」のウクライナへの供与を議論する見通しだ。トマホークの供与