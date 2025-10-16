■全力の佐久間と余裕を見せるような緩急をつけたダンスを披露する渡辺 【動画】渡辺翔太と佐久間大介の「BOOST」ダンス／Snow Manメンバー「BOOST」ペアダンス①～④ Snow Man公式TikTokにて渡辺翔太と佐久間大介の「BOOST」ダンス動画が公開された。 「BOOST」はSnow Manの新作アルバム『音故知新』に収録される楽曲で、ストリーミングとダウンロードで先行配信がスタートしている。