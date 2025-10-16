バンダイ キャンディ事業部が、サンリオの人気キャラクター「マイメロディ」と「クロミ」をモチーフにした「マイメロディ＆クロミ まんまる焼き」を、10月25日から全国のセブンイレブンで発売。東京都と千葉県の一部エリアでは、同月21日から先行販売されます。焼き印は全6種「まんまる焼き」は、クリーム入り今川焼き（直径約65ミリ）にオリジナルデザインの焼き印を施したチルドスイーツです。マイメロディ50周年、クロミ20