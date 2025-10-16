まわりに妊娠報告するタイミングは難しいですよね。この記事では、職場の上司に妊娠の報告をした際にモヤモヤしたという投稿を紹介します。妊活中から、職場へは体調の相談などをしていたという投稿者さん。それからほどなくして子どもを授かり、早々に報告したのですが、反応がイマイチで…。 職場の上司に妊娠報告したら… ちょっとモヤモヤしてるので聞いてください。 現在第二子がお腹にいるのですが、先日職場の直