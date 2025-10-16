懲役２年、執行猶予４年――。韓国の元アイドルの有罪判決が確定した。期限の10月２日までに控訴しなかったのだ。有罪が決まったのは、元アイドルで人気女優のファン・ジョンウム（40）である。韓国芸能界に詳しい、ライターのイ・ソヨン氏が語る。「ファンはアイドルグループ『Sugar』リーダー兼メインボーカルとして、’01年末にデビュー。契約が満了した’04年12月に脱退した後は、女優として活動していましたが、しばらくは低