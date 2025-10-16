◎全国の天気日中は、東北から九州北部の広い範囲で雨が降るでしょう。西日本、東日本では落雷や突風、急な強い雨にご注意ください。北陸では、雷を伴って非常に激しい雨の降る所があるでしょう。東海や関東は午後ほど本降りとなりそうです。北海道も雲が広がりやすく、夕方以降は雨の所があるでしょう。九州南部と沖縄は晴れますが、こちらもにわか雨はありそうです。◎予想最高気温前日と同じくらいか、前日より低い所が多いでし