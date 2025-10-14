頭のいい子を育てるには、どうすればいいのか。東大カルペ・ディエムに所属する教育ライターの新倉和花さんは「ノートの汚さを心配する親から相談を受けるが、全く心配しなくていい。むしろ伸びしろがある証しだ」という――。※本稿は、東大カルペ・ディエム（著・編集）、西岡壱誠（監修）、じゅそうけん（監修）『東大理III 合格の秘訣 Vol.40 2025』（笠間書院）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／seven※写真は