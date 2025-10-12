Google純正のスマートウォッチ「Pixel Watch」から、「Google Pixel Watch 4」が2025年10月9日(木)に登場しました。実際に装着して使い勝手やバッテリーの持ちをチェックしてみました。Google Pixel Watch 4https://store.google.com/jp/product/pixel_watch_4Google Pixel Watch 4の見た目については以下の記事でチェック済みです。Google純正スマートウォッチ「Google Pixel Watch 4」開封の儀＆外観チェック - GIGAZINE技術仕様