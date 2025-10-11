［国際親善試合］日本 ２−２ パラグアイ／10月10日／パナソニックスタジアム吹田リードされても、追いつく粘り強さ。日本はパラグアイと２−２の引き分け。ワールドカップの南米予選では、ブラジルやアルゼンチンにも勝つほどの強豪国に、勝利は掴めなかったけど、負けなかった。悪くない結果だったんじゃないかな。ピッチに間近の席で現地観戦。相手はやっぱり球際が激しかったね。テストマッチだから、がっつり本気ではなか