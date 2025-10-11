韓国で日本人観光客にも人気の街・「聖水」の駅名に、ファッションブランド名が付くことが分かりました。韓国でも駅名に企業や機関の名称を併記する動きが盛んになっています。【映像】若者たちが集まる韓国・聖水の様子ソウル市の「聖水」駅は、アパレルショップやカフェなどが並ぶ人気のエリアで、早ければ年内にも「MUSINSA駅」になる予定です。「MUSINSA」は韓国発祥のファッションブランドで、20代を中心に日本でも人気