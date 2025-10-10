マクドナルのハッピーセットに、大人気絵本のキャラクター『パンどろぼう』が初登場！絵本に登場する有名なシーンを表現したおもちゃやマクドナルドオリジナルデザインのおもちゃ全6種類がラインナップされます☆ マクドナルド ハッピーセット「パンどろぼう」  販売期間 ：2025年10月17日(金)〜約4週間(予定)第1弾：2025年10月17日(金)〜10月23日(木)全3種類第2弾：2025年10月24日(金)〜10月30日(木)全3種類第3弾