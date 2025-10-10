バルセロナに所属するスペイン代表DFパウ・クバルシが、チームの課題を指摘した。8日、スペイン紙『アス』がコメントを伝えている。今季のバルセロナは、開幕から公式戦8試合を戦って7勝1分の無敗とスタートダッシュに成功。しかし、1日に行われたチャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第2節では、多くの主力を欠くパリ・サンジェルマン（PSG）に敗北。続く5日のラ・リーガ第8節ではセビージャに約10年ぶりに敗れ、リー