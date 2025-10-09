YouTuber・霞さんが、『【再開発白紙】異例の事態で再開発計画が白紙となり東京のド真ん中に放置されている「中野サンプラザ」の現在に向き合う』と題した動画を公開。東京・中野のランドマークとして知られ、50年にわたって多くの人々に愛されてきた中野サンプラザと、その再開発をめぐる複雑な現状に迫った。 動画冒頭で霞さんは「数多くのアーティストが夢をかなえ、無数の感動と歴史を生み出してきた東京・中野