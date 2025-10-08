男性との関係性を明確にしたいのなら、あなたに対する男性のセリフをチェックするのが一番。そこで今回は、男性が好きな女性に「言わないこと」を紹介します。「突然だけど、今夜会える？」誘われてもすぐに喜んでいられないのが「突然だけど、今夜会える？」というセリフ。突然であるにもかかわらず夜の時間帯に誘われるのは、ズバリ遊び目的。いずれにせよ、自己都合で突然会おうとしてくる男性に注意しましょう。「俺を優先して