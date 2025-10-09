肉厚でジューシーな「八色しいたけ」を知っていますか？ 新潟県を代表するブランドしいたけは、一口食べればその旨みと食感に驚くはずです。この記事では、八色しいたけの魅力と、そのおいしさを最大限に引き出すレシピをご紹介します。■八色しいたけの特徴新潟県南魚沼市が発祥の「八色しいたけ」（やいろしいたけ）は、肉厚でずっしりとした重みが特徴です。その大きさから「あわび」に例えられるほどで、噛み応えのあるプリプ