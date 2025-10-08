Windows Update後に一度無効化したはずの設定が再び有効になってしまうケースがあります。そんなMicrosoftによる無断で行われる設定変更を追跡するPythonスクリプトが「DidMySettingsChange」です。GitHub - nolesapex/DidMySettingsChange: A python script that checks to see if your privacy settings got changed without you noticing :)https://github.com/nolesapex/DidMySettingsChangeウェブトラッキング解析サイトのSta