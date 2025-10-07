マテ茶は南米、特にアルゼンチンでポピュラーな飲み物だ。サッカー中継などを見ていても、スタジアム入りするアルゼンチン人選手が専用のストロー付きカップを手に、マテ茶を飲みながらバスから降りて来るのを見かけるほどである。試合会場の記者席も例外ではない。U-20ワールドカップのグループリーグ、アルゼンチン対イタリアの試合に足を運ぶと、記者席のあちらこちらにマテ茶セット（お湯の入ったポット、茶葉入りの袋