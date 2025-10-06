キヤノンマーケティングジャパン株式会社は、10月24日（金）から10月26日（日）まで開催されるイベント「池袋ハロウィンコスプレフェス2025」に協賛。キヤノン製品で撮影を体験できるブースを展開する。 池袋ハロウィンコスプレフェスは、池袋サンシャインシティを中心に周辺エリアでコスプレができるイベント。通称“池ハロ”で親しまれている。 「ガチ撮影エリア」と称した同社ブースでは、X総フォロ