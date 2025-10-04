コンセプトは唯一無二の“4つ星ホテル”ⒸCANDEO HOTELS JR新橋駅から徒歩約5分の好立地にある「CANDEO HOTELS 東京新橋」。立ち並ぶビルのなかでもひときわ目を引く、温かみを感じる木材の外壁が目印です。入り口には「唯一無二の“4つ星ホテル”として、まだない感動を創造すること」というビジョンを表現した星のシンボルが輝いています。ⒸCANDEO HOTELSエレベーターで11階まで上がると、木箱やつぼなど日本らしい調