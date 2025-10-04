避暑地として人気の軽井沢。その中心「旧軽井沢銀座通り」に2025年夏、話題の新ホテルが誕生しました。「GLAMDAY STYLE HOTEL＆RESORT KYU-KARUIZAWA」(グランディスタイル 旧軽井沢 ホテル&リゾート、以降「グランディスタイル旧軽井沢」) は、温泉やサウナ、レストランまでそろった大人の極上ホテル。わずか1泊でも緑に囲まれながら非日常の癒しを得られます。ぜいたくな宿泊リポートをお届け。 旧軽井沢銀座通