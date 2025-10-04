この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。 勢いよく立ち上がったはいいけれど…？ 子どもの参観や卒園式など、多くの人が集まる会では「起立」などの号令がかかる場面ってありますよね。長い式などになるとちょっとボ&#