参観日の「起立」で立ち上がったのは誰？1000いいねが集まった“あるある”爆笑事件【ママリ】

勢いよく立ち上がったはいいけれど…？

子どもの参観や卒園式など、多くの人が集まる会では「起立」などの号令がかかる場面ってありますよね。長い式などになるとちょっとボーっとしてしまった時に号令がかかり、慌てて立ち上がった…という人もいるかもしれません。





幼稚園のお誕生会の参観で「では年中さん立ちましょう♪」って先生がいった時なんの迷いもなく私が堂々と立ち上がったから隣の知らないママめちゃくちゃビックリしてたわ。私もビックリしたけど。

今回、投稿者の友達の友達さんは、子どもの参観で先生からのある号令に反応してしまったそうです。その場面とは…？

子どものお誕生日参観で、先生の呼びかけに思わず立ち上がってしまったという友達の友達さん。周りの保護者も「あれ？これは自分も立つ場面だった？」と慌てたかもしれませんね。その状況を思い浮かべるとつい笑いがこぼれます。



この投稿には「心は年中さんみたく純粋なのよ！きっと！」「ワイは中年さんです」といったリプライがついていました。



子どもの参観などでは、真剣に子どもを見ていると、子どもへの呼びかけを自分ごととして受け止めてしまうこともあるかもしれませんね。いや…それとも、今回は本当に心が年中さんほど清らかだったからかも…。



おもしろくてかわいい日常エピソードでした。

子どものおもちゃは簡単に作れる

子どものおもちゃの選択は難しく「せっかく高いものを買っても遊ばなかったらどうしよう…」と考えると、ついついおもちゃの購入に慎重になるかと思います。



そんな方にぴったりな手作りおもちゃを、投稿者・とり☺︎6m🦖⸒⸒さんが投稿していました。

©︎tnsh_chan

©︎tnsh_chan

100円ショップ「セリア」で買える材料だけで作ったポットン落とし。カラフルボールは大きめでつかみやすく、誤飲しにくそう。残念ながらとりさんの息子さんにはまだ月齢的に早かったようで興味を示してもらえなかったそうですが、腰がすわるころには楽しめるかもしれませんね。



この投稿に「まねして作ってみたい」「探してみる」というリプライがついていました。手作りおもちゃと聞くとすごくハードルが高く感じてしまいますが、これなら簡単に作れそう。ポットン落としが好きそうなお子さんがいる方は、作ってみてはいかがでしょうか。

1歳児と楽しく会話するために

1歳ごろになると、お話も上手になりますよね。まだまだ片言な感じがとてもかわいい時期。たくさんお話を楽しみたいけど、何と言っているのか分からない…そんな悩みを持つ人もいるでしょう。



投稿者・松本ひで吉さんは、わが子との会話を楽しみたくてあることを思いつきました。

©hidekiccan

©hidekiccan

１歳さんのことばが難解すぎるので単語カードつくった

正解はこちらです

©hidekiccan

お話が上手になったわが子との会話を楽しみたいと考えた松本ひで吉さん。しかし、1歳の娘の言葉を理解するにはまだまだ難しいですよね…。そこで思いついたのが、まさかの単語帳。



この松本ひで吉さんの斬新な試みに、「すごいアイデア！」、「販売希望」など同じような経験をしたママ・パパたちの共感の嵐となりました。たしかに、これがあれば、わが子との会話がもっとスムーズになる…かもしれませんね。

記事作成: kanako_mamari

（配信元: ママリ）