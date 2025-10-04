今年8月に老舗芸能事務所「サンミュージックプロダクション」への移籍を発表した郄峰じゅり（21）。グラビアアイドルとして活動する彼女はレズビアンであることを公表している。【美画像】“同性が好き”と公表して活動しているグラドル・郄峰じゅりさん（21）の全身グラビアを全部見るそんな彼女に、女性が好きだと自覚した時期から、学生時代の恋、さらにカミングアウトしたことでの周囲の反応について聞いた。