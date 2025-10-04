「ひろし、ご飯よ。どうしたの？ 返事して？」。自室に閉じこもった男子中学生のために毎日、部屋の前に食事を運ぶ母親。「誰かに相談しましょ」と話す母親に対し、「家の恥を晒す気か。俺たちが非難されるんだぞ。その話は明日にしよう、今日は疲れた」と、近所の目を気にして関わろうとしない父親。【映像】イギリス人監督製作の映画『扉のむこう』の一部「ひきこもり」をテーマにした映画『扉のむこう』（2010年日本公開）