シニア層の男女が働き続ける動機は何か。『ルポ 過労シニア「高齢労働者」はなぜ激増したのか』（朝日新書）を出したジャーナリストの若月澪子さんは「60歳を過ぎても『子育てが終わらない』という現状を抱え、働き続けなければならないシニアが急増していた」という――。■60歳過ぎても「子育てが終わらない」今や日本は60〜64歳の8割、65〜69歳の6割、さらに70歳以上の半数以上が働く時代となった。日本における労働社会から