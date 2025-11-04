80代の親が50代の子供の世話をするいわゆる「8050問題」が深刻化している。’25年には団塊世代の全員が後期高齢者となり、引きこもりの子供を残したまま、親が亡くなるケースが増加しているのだ。内閣府の’22年度の調査によれば、15〜64歳のうち推計146万人、実に50人に1人が引きこもり状態（半年以上にわたって家庭にとどまり続けている状態）。年齢別は、40〜64歳の引きこもりが約85万人と大きな割合を占める。そんな働けずに社