エスパス ルイ・ヴィトン東京では、2025年10月2日からアンディ・ウォーホル展「SELF PORTRAITS - SELECTED WORKS FROM THE COLLECTION」を開催しています。本展はフォンダシオン ルイ・ヴィトンのコレクションを紹介する「Hors-les-murs（壁を越えて）」プログラムの一環で、未公開作を含むセルフポートレートが一堂に会します。©The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. / Licensed by Adagp, Paris 2025 Cour