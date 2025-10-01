OpenAIが新しい最先端の動画・音声生成モデルである「Sora 2」を2025年9月30日に発表しました。また、Sora 2を利用できるソーシャル動画共有アプリ「Sora」がiOS向けに無料でリリースされました。Sora 2 is here | OpenAIhttps://openai.com/index/sora-2/Sora 2 System Card | OpenAIhttps://openai.com/index/sora-2-system-card/The Sora feed philosophy | OpenAIhttps://openai.com/index/sora-feed-philosophy/Sora 2 is her