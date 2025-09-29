私（アイカ、28歳）は第1子を妊娠中で、夫（タイジ、30歳）との2人暮らし。私たち夫婦はお腹の子が女の子だとわかり、名前を「ルナ」に決めました。そして先日、私は新居の壁紙を選んでいると「LUNA」という名前の壁紙を見つけたのです！あまりに嬉しくなった私は近所に住む母（マキエ、50代後半）と妹（ユイ、26歳、独身）に報告しに行きました。しかし妹からは「下の子にも同じようにできないなら、最初からやらない方がいい」